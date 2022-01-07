الإطاحة بمتاجر بالاعضاء البشرية في ميسان

شفق نيوز/ ألقى قسم مكافحة إجرام ميسان، يوم الجمعة، القبض على أحد افراد عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية.

وذكر بيان لشرطة ميسان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة متخصصة بالاتجار بالاعضاء البشرية يتوزع سكن افرادها في محافظات اربيل وبغداد وميسان؛ حيث تعمل على شراء الاعضاء البشرية من المواطنين من ذوي الدخل المالي المحدود وإجراء عملية رفع الكلى في مراكز ومستشفيات خاصة بهم حيث يتواجد احد افرادها في محافظة ميسان لإجراء الفحوصات الطبية لمن تم الاتفاق معهم سابقا على بيع أحد اعضائه البشرية ( الكلى ) لغرض ارسالهم الى محافظتي اربيل والسليمانية لإجراء العمليات هناك".

وأضاف "وبعد اخذ الموافقات القانونية وتشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام واشتراك كافة مفاصل قسم مكافحة الاجرام ومفرزة من قسم حماية المنشآت ومتابعة تحركات المتهم آنفا واستدراجه في منطقة ابو رمانة ونصب كمين محكم له في شوارع وافرع المنطقة حيث تم القاء القبض عليه وضبط بحوزته هاتف نقال يستخدمه في الاتصال مع شبكة الاتجار بالبشر في محافظتي اربيل وبغداد".

واشار البيان الى "تدوين اقواله واعترف صراحة بقيامة وبالاشتراك مع مجموعتة الاجرامية بإرسال عدد من الاشخاص الى محافظتي اربيل و السليمانية لإجراء عمليات بيع الكلى في مستشفيات تلك المحافظات مقابل مبالغ مالية ضخمة تم توقيفة وفق المادة ٦ / من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".