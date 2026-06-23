الإطاحة بـ"بشبكة فساد" في سيطرة "جيمن" بكركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن هيئة النزاهة الاتحادية وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من الإطاحة بشبكة فساد تضم عدداً من موظفي الكمارك العاملين في نقطة تفتيش "جيمن" شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب تحقيقات كركوك التابع لهيئة النزاهة، وبالتعاون مع مديرية أمن كركوك في جهاز الأمن الوطني، نفذ فجر اليوم عملية مشتركة أسفرت عن اعتقال عدد من موظفي الكمارك المتورطين بقضايا فساد داخل نقطة تفتيش جيمن".

وأضاف أن "العملية جاءت بعد إجراءات متابعة ورصد وتحقيق استمرت لفترة، ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام"، مبيناً أن "المتهمين جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".

وأكد المصدر أن "الأجهزة الرقابية والأمنية تواصل حملاتها لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".