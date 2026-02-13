الإطاحة بشخصين ابتزا امرأة وطالبة جامعية في النجف

شفق نيوز - النجف

أفاد مصدر في الشرطة المحلية في محافظة النجف، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخصين بتهمة ممارسة الابتزاز بحق امرأتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوتين امنيتين القتا القبض على شخصين متهمين بـ"الابتزاز" في قضاء الكوفة و بمدينة النجف مركز المحافظة.

وأضاف المصدر، أن المتهمين حاول احدهما ابتزاز امرأة بنشر صورها في التواصل الاجتماعي، فيما قام الثاني بنشر صورة طالبة جامعية في احدى (المجموعات) في تطبيق على الهاتف النقال بهدف الابتزاز.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن، نهاية العام 2025، اطلاق منصة "أمين" الرقمية لمواجهة الجرائم الالكترونية وحالات الابتزاز التي باتت تتسع داخل المجتمع في البلاد.

يشار الى ان المجتمع العراق شهد مؤخرا تزايدا في حالات الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات الالكترونية خاصة لفئة النساء، في حين تعلن السلطات الامنية بين فترة واخرى القاء القبض على قراصنة و مبتزين.