"الأشد هذا الموسم".. موجة باردة تضرب العراق ودرجات تلامس الصفر فجراً

شفق نيوز- بغداد

حذّر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساء اليوم الأحد، من دخول موجة باردة تُعد الأقسى منذ بداية الموسم، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، متوقعاً أن تتسبب بأجواء شديدة البرودة في عموم البلاد، ولاسيما خلال ساعات الفجر الأولى.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز إن "الموجة الباردة ستؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة، وقد تسجل معدلات متدنية تلامس الصفر المئوي فجراً في أغلب مناطق الوسط والشمال".

وأوضح أن "ذروة الموجة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 8 إلى 10 درجات مئوية في المدن الوسطى والفرات الأوسط والسماوة، فيما تصل إلى نحو 14 درجة مئوية في البصرة وذي قار، وتنخفض إلى ما بين 6 و8 درجات مئوية في الأقسام الغربية والمدن الشمالية".

وأشار الزيادي، إلى أن "حدة الموجة الباردة ستنحسر اعتباراً من يوم الخميس المقبل"، لافتاً إلى أن "البلاد قد تتأثر، الليلة، بمنخفض جوي ضعيف يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة متفاوتة الشدة في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من وسط البلاد".

وأضاف أن "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي ممطر عميق ابتداءً من يوم 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، تعقبه كتلة هوائية دافئة".