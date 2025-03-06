"الأشد" منذ التسعينيات.. العراق يترقب أمطاراً غزيرة تستمر للأسبوع المقبل وسط تحذيرات

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس، يوم الخميس، إلى بدء دخول الموجة الماطرة "الأشد منذ تسعينيات القرن الماضي" أجواء البلاد والتي من المتوقع تعمقها نهار يوم غد الجمعة وتستمر بشكل متواصل حتى السبت المقبل.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الموجة بدأت دخولها عصر ومساء اليوم من بادية السماوة وغربي النجف وصولاً إلى النخيب مسببة أمطار غزيرة الشدة".

وأضاف الزيادي، أن "الموجة ستتحرك صباح يوم غد الجمعة وتستمر بالتوسع في محافظات البلاد كافة مسببة بهطول أمطار شديدة وعنيفة، ومن المتوقع أن تكون مدن الوسط والفرات الأوسط والمثنى تحت أمطار تتجاوز 25/ملم مسببة غرق الأماكن المنخفضة وحدوث فيضانات محلية".

ودعا الراصد الجوي، إلى ضرورة "أخذ الحيطة والحذر من من العواصف الرعدية وسقوط البرد (الحالوب)"، متوقعاً أن "أغلب مدن البلاد ستتأثر بهذه الموجة التي تعتبر الأشد منذ تسعينيات القرن الماضي كونها تأتي في وقت ربيعي، ومن المتوقع انحسارها السبت المقبل".