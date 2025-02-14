"الأسواق تحت الرقابة".. بغداد تطمئن المواطنين قبل أيام من رمضان

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، يوم الجمعة، عن وجود استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية في عموم أسواق المحافظات العراقية، وذلك قبيل أيام على قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال حنون، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارته بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت عمليات رقابية مشددة لمراقبة الأسعار وضمان استقرار الأسواق، وذلك من خلال تنسيق مباشر مع فرق من الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية".

وأضاف حنون، أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان"، مبيناً أن "الوضع التمويني في العراق آمن ومستقر، وأن المواطنين يمكنهم التبضع بشكل طبيعي دون قلق مع توفر جميع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة".

وأشار حنون، إلى أن "الوزارة عملت مع رجال الأعمال والتجار لضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أدى إلى ثبات أسعار المواد الغذائية الأساسية حتى الآن"، داعياً المواطنين إلى "عدم التهافت على الأسواق والتبضع بشكل طبيعي، حيث إن المواد الغذائية متوفرة على مدار اليوم".

وتابع: "وزارة التجارة افتتحت عدة أسواق (هايبر ماركت)، على الأراضي التابعة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 20%، فضلًا عن دعم خاص للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية".

وختم حنون، بالإشارة إلى أن "الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفرت تسهيلات في الدفع وتقسيط الأسعار للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية مع تخفيضات تصل إلى 35%، مما يعزز قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على تأمين احتياجاتها الغذائية بأسعار مناسبة".