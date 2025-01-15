"الأسماك" تقطع طريقاً حيوياً يربط بغداد بإقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بانقلاب شاحنة محملة بالأسماك على طريق بغداد – كركوك ما أدى إلى انقطاع أحد مسارات الطريق بشكل جزئي قبل إعادة فتحه أمام حركة السيارات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاحنة محملة بالأسماك من نوع (كارب) تعرضت لحادث سير أدى لانقلابها قرب ناحية هبهب على طريق بغداد - كركوك غربي ديالى".

وأضاف أن "انقلاب الشاحنة وبقاء الأسماك في الطريق أدى لانقطاع الطريق بشكل جزئي، فيما باشرت القوات الأمنية والسكان بسحب الشاحنة وأعيد فتح الطريق أمام المارة".

وبين المصدر أن "سائق الشاحنة أصيب بكدمات وجروح طفيفة نتيجة الحادث".