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الأسدي يقرر دواما رسميا في ذي قار وديالى تلتحق بركب المحافظات المعطلة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-09T13:43:08+0000
الأسدي يقرر دواما رسميا في ذي قار وديالى تلتحق بركب المحافظات المعطلة

شفق نيوز/ أعلن اعلام ديوان محافظة ذي قار في بيان اليوم الثلاثاء أن المحافظ عبد الغني الاسدي قرر ان يكون يوم غد الاربعاء دواما رسميا في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

من جهتها اعلنت محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء تزامنا مع ذكرى وفاة الامام الكاظم .

وذكر بيان إعلامي لمكتب محافظ ديالى مثنى التميمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء  الموافق ١٠/اذار/٢٠٢١، في جميع دوائر ومؤسسات المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية والامنية بمناسبة وفاة الامام الكاظم وتمكن المواطنين من اداء الزيارة الرجبية بسهولة وانسياببة.

وقرر مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في العاصمة بغداد بمناسبة ذكرى وفاة الامام موسى بن جعفر الكاظم.

واستثنى المجلس في بيان مقتضب، الدوائر الخدمية والأمنية من العطلة.

في غضون ذلك اعلنت محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس لجميع الدوائر التابعة لها باستثناء المؤسسات الصحية والبلدية لنفس المناسبة. 

وقالت الحكومة المحلية في العاصمة العراقية في بيان إن تعطيل الدوام سيشمل جميع الدوائر والمديريات التابعة لمحافظة بغداد باستثناء المؤسسات الصحية والبلدية لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية والبلدية ". 

وقررت كل من محافظة ميسان وواسط وكربلاء والنجف والمثنى ذات الغالبية الشيعية تعطيل الدوام في دوائرها ومؤسسات غدا الأربعاء للمناسبة ذاتها.

ويحيي المسلمون الشيعة الإمامية في العراق ذكرى وفاة الإمام السابع لديهم موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبن ابي طالب في 25 من شهر رجب من كل عام حيث يتدفق ملايين الزائرين على المرقد الكائن في مدينة الكاظمي شمالي العاصمة بغداد.

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