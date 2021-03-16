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الأسدي يفشل.. ماذا جرى أمام مصفى محافظة ذي قار؟

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-16T15:48:10+0000
الأسدي يفشل.. ماذا جرى أمام مصفى محافظة ذي قار؟

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بفشل المفاوضات بين المحافظ المؤقت عبد الغني الأسدي والمعتصمين أمام مصفى ذي قار النفطي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محافظ ذي قار عبد الغني الأسدي توجه إلى المعتصمين امام مصفى نفط ذي قار، للتفاوض معهم لكونهم يغلقون المصفى منذ ثلاثة أيام، إلا أنهم رفضوا الانسحاب وفض الاعتصام قبل تحقيق مطالبهم بالتعيين.

وبين أن الأسدي وبعد فشل المفاوضات عاد إلى مقر ديوان المحافظة الذي تم نقله إلى قاعدة الإمام علي العسكرية، بسبب التظاهرات التي تطوق مبنى الديوان وسط مدينة الناصرية.

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