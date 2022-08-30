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الأسبوع المقبل .. إنكسار في شدة درجات الحرارة في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-30T11:21:57+0000
الأسبوع المقبل .. إنكسار في شدة درجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة في مناطق ومدن العراق خلال الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، إن الأجواء تستمر شديدة الحرارة ومرهقة مع فترات من ارتفاع الرطوبة في الجو ، في مدن جنوب البلاد وخصوصا مدينة البصرة لغاية نهار السبت.

وأضاف أن الأجواء "تعود لتتحول شمالية غربية في المدن كافة عدا مركز وشرق مدينة البصرة وشرق ميسان تستمر ساكنة، أو تتحول على فترات شمالية غربية خفيفة مع استمرار الاجواء المرهقة فيها"، مبينا "يعني تقلبات طوال الأسبوع المقبل".

وأكد أنه "لا تغيير بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة"، مستدركا القول "لكن نلاحظ خلال الاسبوع المقبل انكسارا في شدة الحرارة قليلا خصوصا خلال ساعات الليل والصباح في مدن شمال ووسط وغرب البلاد".

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