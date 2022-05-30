الأسبوع المقبل إعلان نتائج امتحانات السادس الابتدائي لتربية الصدر

شفق نيوز/ أكد مدير تربية الرصافة الثالثة لمدينة الصدر حسين العبودي، يوم الاثنين، استمرار عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف السادس الابتدائي، فيما لفت إلى مشاركة 28 الف طالب في الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط.

وقال العبودي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 28 الف طالب شارك في الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط موزعين على 187 مركزاً امتحانياً في مديرية تربية الرصافة الثالثة".

وأضاف أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب كتاب وزارة التربية، قامت بتهيئة جميع المستلزمات الضرورية للمراكز الامتحانية من المهاه وأجهزة تبريد الهواء والمولدات الكهربائية لتهيئة أجواء ملائمة لأداء الامتحانات".

وتابع العبودي، ان "هناك تحديات قد نواجهها من ضمنها عمليات الغش المبرمج أو الالكتروني، ونمتلك أجهزة كاشفة للغش، بالإضافة إلى ان هناك توجيهاً من وزير التربية ومحافظ بغداد باتجاه تفعيل الدور الامني، ويوجد تنسيق بين مديرية تربية الرصافة الثالثة والامن الوطني والاجهزة الأمنية الاخرى".

وبالنسبة لنتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي، أوضح العبودي، ان "تربية الرصافة الثالثة لم تكمل تصحيح الدفاتر الامتحانية"، لافتا إلى إن "عدد التلاميذ المشاركين في الامتحانات بحدود 30 ألف تلميذ".

وبين ان "العملية الامتحانية ليست مجرد اعلان النتائج بقدر ما هي تأمين حقوق التلاميذ، وبعد التصحيح هناك اكثر من لجنة تدقق الدفتر الامتحاني"، مؤكدا انه "سيتم اعلان النتائج في الاسبوع المقبل".