الأسبوع المقبل.. تراجع درجات الحرارة لأدنى مستوى خلال الصيف

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، عن موقف الطقس خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الحالي، فيما بين وضع الطقس مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن " البلاد ستتأثر بعبور كتلة هوائية باردة تؤدي إلى تراجع كبير في درجات الحرارة لأول مرة تصل إلى أقل من 30 درجة في أربيل ومدن أخرى بالإقليم والمحافظات المجاوره له".

وأضاف، "من المحتمل أن تبدأ الكتلة الباردة يوم الجمعة وتتعمق السبت في عموم المدن الشمالية، فيما ستكون درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى حول منتصف الثلاثينيات".

وتابع الزيادي، أن "المنطقة الجنوبية ستكون غير بعيدة عن الكتلة الباردة حيث تصلها يوم الأحد المقبل، وسيطرأ تدني في درجات الحرارة بالبصرة وميسان لأول مرة، ومتوقع ان تسجل معدلات درجات الحرارة أقل من 40 مئوية".

وأشار إلى أن "التوقعات تشير إلى أن تشهد أقصى شمالي البلاد في الأقسام الجبلية فرصة ضعيفة لسقوط زخات مطر عشوائية متفرقة بسبب الأخدود الجوي البارد المصاحب للكتلة الهوائية القادمة للبلاد".