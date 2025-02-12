الأسبوع المقبل.. انطلاق نشاطات ثقافية عراقية في باريس

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مع رئيس معهد العالم العربي في باريس، تعزيز حوار الثقافات، فيما جرى الإعلان عن الاتفاق على بدء أعمال لجنة مشتركة لتنظيم نشاطات ثقافية عراقية في فرنسا.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل رئيس معهد العالم العربي في باريس، جاك لانغ والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المؤسسات الثقافية العراقية والمعهد، ودورهما في تعزيز حوار الثقافات والحضارات بين الشعبين العراقي والفرنسي.

وأضاف "كما شهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل، مهمتها تنظيم نشاطات ثقافية عراقية بإشراف معهد العالم العربي في باريس، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، ولاسيما في المجالات الثقافية".

من جانبه، أشاد جاك لانغ، وفقا للبيان بـ"دعم رئيس مجلس الوزراء الواضح لمعهد العالم العربي ونشاطاته، ووجّه دعوة لسيادته من أجل حضور مؤتمر سينظمه المعهد خلال العام الحالي في العاصمة باريس".