الأسبوع المقبل .. العراق يتعرض لمنخفض جوي تتساقط معه الأمطار

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن تتعرض مناطق ومدن البلاد إلى منخفض جوي الأسبوع المقبل تتساقط معه الأمطار.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن هناك منخفضاً ممطراً عالي الفعالية سيدخل حيز البلاد.

وأضاف أن التوقعات تشير الى ان البلاد على موعد مع هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة في بعض الأماكن خاصة ضمن نطاق مساحات وسط وجنوب العراق.

وتابع الزيادي، بالقول إن من المتوقع أن تتساقط الأمطار الأسبوع المقبل وتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين.