الأسبوع المقبل.. العراق على موعد مع أول حالة مطرية

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي أوروبي قبل منتصف الشهر الجاري، مسبباً انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة في بعض مدن الشمال.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم التنبؤ الجوي يراقب تطور منخفض جوي قادم من القارة الأوروبية، يُتوقع أن يبدأ تأثيره على أجواء البلاد قبل منتصف الشهر الحالي".

ووفقاً للهيئة، فإن "المعطيات الأولية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة يشمل معظم المدن، ويكون أوضح في المنطقتين الوسطى والشمالية".

كما يتوقع أيضاَ بحسب الهيئة، وجود فرص لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في بعض مدن الشمال، وتقلبات في اتجاه الرياح السطحية، مع فرص لغبار مثار.

ونوهت إلى أن هذه التوقعات تبقى متغيرة تبعاً للمسار الفعلي لحركة المنخفض ومدى فاعلية المرتفع شبه المداري المتمركز حالياً فوق المنطقة في إعاقة امتداده.

واختتمت الهيئة الحكومية بالقول إن هذا المنخفض يُعد أول الحالات الجوية المؤثرة على البلاد بعد صيف جاف ولاهب.