الأسبوع المقبل.. الزائرون الإيرانيون يتوافدون الى العراق بعد انقطاع لعامين 

شفق نيوز/ اكدت مصادر مسؤولة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، اليوم الخميس، أن توافد ودخول الزائرين الإيرانيين عبر منفذ المنذرية شرقي القضاء يبدأ الأسبوع المقبل بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا.

وأبرم العراق وإيران في اجتماع عالي المستوى عقد في الأراضي الإيرانية اتفاقا بتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين ومندلي شرقي ديالى.

وبموجب الإتفاق، فإن قوافل الزائرين تدخل عبر المنذرية، فيما تدخل قوافل الدعم اللوجستي ومعدات المواكب الحسينية عبر منفذ مندلي وفق خطة امنية محكمة لحماية طرق وممرات الزائرين الوافدين.

وقال مسؤول المواكب الحسينية في خانقين حيدر جمعة السور ميري لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعا عقد مع مديرية منفذ المنذرية لتنظيم المواكب الخدمية التي تستقبل الزائرين الإيرانيين ووضع آليات عمل منظمة، مبينا ان الجانب الايراني ابدى اعتراضه على نصب أي مواكب خارج منفذ المنذرية لدواع امنية وطالبوا على بتخصيص عجلات تقل للزائرين داخل المنفذ نفسه.

كما كشف السورميري أن الاتفاق بين الجانب العراقي والإيراني ينص على دخول 100- 300 زائرا يوميا بدءاً من الأسبوع القادم وسط ترجيحات بزيادة أعداد الوافدين مع قرب زيارة الأربعين، لافتا الى ان المداولات مستمرة للخروج بآليات نهائية حيال تنظيم دخول الزائرين والمواكب الخدمية المخصصة لخدمتهم.