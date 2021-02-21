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الأزمة البرلمانية ترهن رفع قيود كورونا بوصول اللقاح وتوجه رسالة للعراقيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-21T11:33:53+0000
الأزمة البرلمانية ترهن رفع قيود كورونا بوصول اللقاح وتوجه رسالة للعراقيين

شفق نيوز/ رهنت خلية الأزمة في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، رفع بعض القيود والإجراءات التي فرضتها لجنة الصحة والسلامة العليا بوصول لقاح فيروس كورونا الى العراق.

وقال عضو اللجنة علي اللامي، لوكالة شفق نيوز، إن "لقاح كورونا سوف يصل الى العراق، بداية الشهر المقبل، وعند وصول اللقاح، ستكون هناك قرارات بتخفيف إجراءات لجنة الصحة والسلامة العليا، التي فرضت مؤخرا، التي تخص الحظر وغيرها من الإجراءات الوقائية".

وبين اللامي، انه "على الشعب العراقي، الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، خصوصاً مع الانتشار الخطير والكبير للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، لحين وصول اللقاح وأخذه من غالبية المواطنين، وبخلاف ذلك من الممكن ان يكون هناك حظر شامل طيلة أيام الأسبوع وليس لثلاثة ايام فقط، فعلى المواطنين الحذر والتعامل بجدية مع الاجراءات الوقائية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي زيادة الإقبال وبشكل "ملفت" على المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد كافة بعد تسجيل الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "منذ بداية تفشي السلالية الجديدة أصبحت نسبة الدخول إلى المستشفيات بشكل ملفت للنظر، وازدادت نسبة المرضى الراقدين من 700 مريض الى 1596 مريضا، وعدد الحالات الحرجة من 123 حالة إلى 316 حالة.

واضاف؛ ان تلك النسب والمعدلات للإصابات تنذر بالخطر.

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