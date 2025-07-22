"الإرهاب والخدمات والتعويضات".. ملفات شائكة على طاولة مجلس صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

عقد مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل الصميدعي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن المحلي في المحافظة.

وقال مصدر في المجلس، لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة خُصصت لاستضافة محافظ صلاح الدين إسماعيل بدر الفحل ونائبيه، إلى جانب قائد شرطة المحافظة، بهدف مناقشة المستجدات الأمنية والخدمية والإدارية التي تواجهها المحافظة في الوقت الراهن".

وأوضح أن "الاجتماع تطرق إلى الوضع الأمني في عموم مدن المحافظة، بما في ذلك الحوادث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، وخطط الأجهزة الأمنية لضبط الأمن والاستقرار، والتحديات التي تواجه العمل الأمني، ولا سيما في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة، أو التي تشهد نشاطاً لخلايا إرهابية محدودة".

كما ناقش المجلس، بحسب المصدر، ملف الخدمات المتعثرة، وسُبل تفعيل المشاريع المتوقفة، وضرورة التعاون بين السلطة التنفيذية والمجلس في معالجة مشكلات الكهرباء والماء والبنى التحتية، إلى جانب متابعة ملف التعويضات للمتضررين من العمليات الإرهابية والحربية، والإجراءات المتخذة من قبل الجهات التنفيذية بهذا الصدد.

وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس وجّهوا انتقادات إلى أداء بعض الدوائر الخدمية، مطالبين المحافظ بإجراء تغييرات إدارية لمعالجة ما وصفوه بـ"التراخي والإهمال" الذي يعرقل تقديم الخدمات للمواطنين.