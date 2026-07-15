"الأرقام السرية".. أزمة ترهق طلبة التعليم المهني والخارجي في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

ناشد عدد من طلبة التعليم المهني والخارجي في محافظة الأنبار، يوم الأربعاء، مديرية تربية الأنبار ومديرية التعليم المهني، بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم خلال مراجعة الدوائر لاستلام الأرقام السرية الخاصة بالامتحانات.

وقال الطلبة، في مناشدة نقلها مراسل وكالة شفق نيوز، إنهم يضطرون إلى الوقوف في طوابير طويلة لساعات منذ الصباح الباكر من أجل استلام الرقم السري فقط، دون توفير أماكن مظللة أو آلية تضمن سرعة إنجاز المعاملات، مؤكدين أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من معاناتهم ويعرضهم للإجهاد والمخاطر الصحية.

وأضافوا أن عملية تسليم الأرقام السرية تشهد بطئاً واضحاً، ما يدفع المراجعين إلى الانتظار لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الزخم.

ودعا الطلبة إدارة تربية الأنبار والتعليم المهني إلى إيجاد حلول سريعة، من بينها تنظيم عملية المراجعة، وزيادة عدد منافذ تسليم الأرقام السرية، أو اعتماد وسائل إلكترونية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة ويخفف من معاناتهم.