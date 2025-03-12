الأرض لا تهدأ بالمثلث الحدودي مع العراق .. المراصد الحكومية تكشف زيادة بعدد الزلازل

شفق نيوز/ كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الهزات الأرضية، ولا سيما في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وإيران، حيث شهدت المنطقة هزة أرضية جديدة يوم أمس بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي، علي عبد الخالق، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الفالق الرئيسي في المنطقة هو من نوع الفوالق المعكوسة (Reverse Fault)، ويمتاز بنشاط زلزالي متواصل"، مبيناً أن "المراصد العراقية تسجل يومياً بين هزة إلى سبع هزات أرضية، تتراوح شدتها بين درجة إلى درجتين على مقياس ريختر، إضافة إلى تسجيل هزة أسبوعية بمقدار ثلاث درجات، تكون محسوسة لكنها غير قوية ولا تسبب خسائر".

وأشار عبد الخالق، إلى أن "العراق يقع ضمن الصفيحة العربية، التي تتلاقى مع كل من الصفيحة التركية (الأناضولية) والصفيحة الإيرانية في المنطقة الحدودية"، موضحاً أن "النشاط الزلزالي يتركز تحديداً في سلسلة جبال زاكروس، حيث يؤدي تحرك الفوالق التكتونية إلى تصادم الصفيحة العربية مع الصحيفتين الأناضولية والإيرانية، ما يؤدي إلى وقوع الهزات الأرضية".

وبحسب مصدر في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، فإن الهزة التي ضربت المنطقة مساء أمس الثلاثاء بلغت قوتها 5.1 درجات على مقياس ريختر، و وقعت على بعد 45 كم شمالي مدينة أربيل، في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي.

وأضاف المصدر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الهزة شعر بها سكان المناطق القريبة من الحدود، لكنها لم تتسبب بأي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وفي بيان مقتضب، أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أمس، أن مراصدها الزلزالية سجلت الهزة الأرضية المذكورة والتي تبعد 45 كم شمالي مدينة أربيل في إقليم كوردستان.