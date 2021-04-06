الأردن يوافق على دخول الطلبة العراقيين براً

شفق نيوز/ وافق الأردن على دخول الطلبة العراقيين براً عبر معبر (الكرامة - طريبيل).

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن السفير العراقي في عمان حيدر العذاري قوله إن السفارة تعمل الآن بالتنسيق مع المسؤولين في المنفذ على جانبي الحدود العراقية الأردنية "منفذ طريبيل – الكرامة" لضمان انسيابية مرور الطلبة.

واعرب السفير عن أمله بأن يشمل القرار جميع العراقيين المقيمين في المملكة قريبا.

وعبر عن شكره وتقديره للجانب الأردني على استجابته لطلبهم، ما يخفف العبء عن آلاف الطلبة الراغبين بالسفر برا، ويسهل التحاقهم بجامعاتهم ومعاهدهم.