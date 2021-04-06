سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأردن يوافق على دخول الطلبة العراقيين براً

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-06T13:34:20+0000
الأردن يوافق على دخول الطلبة العراقيين براً

شفق نيوز/ وافق الأردن على دخول الطلبة العراقيين براً عبر معبر (الكرامة - طريبيل).

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن السفير العراقي في عمان حيدر العذاري قوله إن السفارة تعمل الآن بالتنسيق مع المسؤولين في المنفذ على جانبي الحدود العراقية الأردنية "منفذ طريبيل – الكرامة" لضمان انسيابية مرور الطلبة.

واعرب السفير عن أمله بأن يشمل القرار جميع العراقيين المقيمين في المملكة قريبا. 

وعبر عن شكره وتقديره للجانب الأردني على استجابته لطلبهم، ما يخفف العبء عن آلاف الطلبة الراغبين بالسفر برا، ويسهل التحاقهم بجامعاتهم ومعاهدهم.

related

العراق يطيح بمبتز فتاة سورية تسكن الأردن

Date: 2020-10-27 08:16:33
العراق يطيح بمبتز فتاة سورية تسكن الأردن

الحكومة العراقية تكشف عن قرب استعادة 15 الف قطعة اثرية من امريكا

Date: 2019-06-11 15:49:59
الحكومة العراقية تكشف عن قرب استعادة 15 الف قطعة اثرية من امريكا

العذاري ينفي اصابة عراقي في الأردن بفيروس كورونا

Date: 2020-02-20 20:12:02
العذاري ينفي اصابة عراقي في الأردن بفيروس كورونا

العراق بمقدمة شعوب عربية تقر بـ"فساد كبير" بالدولة

Date: 2019-08-06 17:34:43
العراق بمقدمة شعوب عربية تقر بـ"فساد كبير" بالدولة

العراق يعلن شفاء آخر مصاب بكورونا من جاليته في الاردن

Date: 2020-05-26 15:57:42
العراق يعلن شفاء آخر مصاب بكورونا من جاليته في الاردن

الداخليّة الأردنيّة تستثني الطلاب العراقيِّين من شرط الإقامة السنويّة

Date: 2019-12-12 09:38:17
الداخليّة الأردنيّة تستثني الطلاب العراقيِّين من شرط الإقامة السنويّة

سوريا تعلق الزيارات والرحلات مع العراق والاردن

Date: 2020-03-09 08:04:24
سوريا تعلق الزيارات والرحلات مع العراق والاردن

الحكومة العراقية تعزل مسؤولا في مطار بغداد بسبب حادثة رحلة الاردن

Date: 2020-04-16 00:22:54
الحكومة العراقية تعزل مسؤولا في مطار بغداد بسبب حادثة رحلة الاردن