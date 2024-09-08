"الميراث" يشعل معركة طاحنة بين اشقاء نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باندلاع معركة طاحنة بين أشقاء نائب رئيس مجلس المحافظة مرتضى جودة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "أشقاء نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار مرتضى جودة، دخلوا، اليوم، في شجار مسلح، فيما بينهما قرب مدرسة الرواد بقضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "تبادل اطلاق النار بين الأشقاء أدى إلى اصابة احدهما برصاصات عدة في جسده، وتم نقله لاقرب مشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأرجع المصدر، سبب "اندلاع هذه المعركة بين الطرفين إلى خلاف على ميراث والدهم"، لافتا إلى ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا موسعا به".