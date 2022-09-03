سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"الأربعين" على الحدود العراقية الإيرانية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-03T12:48:19+0000
"الأربعين" على الحدود العراقية الإيرانية

شفق نيوز / أعلن مركز العلاقات العامة لرابطة "السينما الشبابية" الإيرانية، يوم السبت، إقامة معارض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "صورة الأربعين"، في 4 معابر حدودية مشتركة مع العراق.

وأوضح المركز في بيان له، أن "نحو 510 قطع من الأعمال الفوتوغرافية لـ133 فناناً و58 مركزاً تابعا لرابطة السينما الشبابية في أنحاء البلاد، جرى إرسالها إلى الحدود".

وأضاف أن "الاعمال المشاركة ترمز الى قضايا مختلفة تتعلق بواقعة (عاشوراء) وثورة الإمام الحسين ضد الظلم والفساد، والعزاء والرثاء على واقعة استشهاده وأنصاره الشجعان، وأيضا مسيرة الأربعين الحسينية".

ولفت إلى أن "في هذا السياق سيتم اختيار 40 قطعة من الأعمال الفوتوغرافية المقدمة لعرضها، في معارض (صورة الأربعين) التي ستقام في 4 مناطق حدودية مشتركة مع العراق؛ وذلك خلال الفترة من 6-17 أيلول الحالي".

related

العراق يغلق ثاني منافذه الحدودية مع إيران

Date: 2021-09-27 11:39:04
العراق يغلق ثاني منافذه الحدودية مع إيران

طهران: حدود العراق البرية مغلقة أمام الإيرانيين

Date: 2022-03-19 06:01:20
طهران: حدود العراق البرية مغلقة أمام الإيرانيين

رسمياً.. عودة تدفق الإيرانيين إلى العراق

Date: 2022-08-31 06:04:54
رسمياً.. عودة تدفق الإيرانيين إلى العراق

الكهرباء: اعتدال الطقس وتوجه الزائرين لكربلاء ساهم باستقرار الكهرباء

Date: 2021-09-27 09:13:06
الكهرباء: اعتدال الطقس وتوجه الزائرين لكربلاء ساهم باستقرار الكهرباء

ايران توقف رسمياً ايفاد الزوار الى العراق

Date: 2019-11-03 15:23:32
ايران توقف رسمياً ايفاد الزوار الى العراق

كربلاء تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

Date: 2020-10-03 16:20:55
كربلاء تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

عبر مطاري بغداد والنجف.. دخول نحو 100 ألف مسافر إلى العراق

Date: 2021-09-27 18:02:35
عبر مطاري بغداد والنجف.. دخول نحو 100 ألف مسافر إلى العراق

ايران تبقى على حظر تسير رحلات دينية برية الى العراق

Date: 2019-12-03 11:12:01
ايران تبقى على حظر تسير رحلات دينية برية الى العراق