"الأربعين" على الحدود العراقية الإيرانية

شفق نيوز / أعلن مركز العلاقات العامة لرابطة "السينما الشبابية" الإيرانية، يوم السبت، إقامة معارض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "صورة الأربعين"، في 4 معابر حدودية مشتركة مع العراق.

وأوضح المركز في بيان له، أن "نحو 510 قطع من الأعمال الفوتوغرافية لـ133 فناناً و58 مركزاً تابعا لرابطة السينما الشبابية في أنحاء البلاد، جرى إرسالها إلى الحدود".

وأضاف أن "الاعمال المشاركة ترمز الى قضايا مختلفة تتعلق بواقعة (عاشوراء) وثورة الإمام الحسين ضد الظلم والفساد، والعزاء والرثاء على واقعة استشهاده وأنصاره الشجعان، وأيضا مسيرة الأربعين الحسينية".

ولفت إلى أن "في هذا السياق سيتم اختيار 40 قطعة من الأعمال الفوتوغرافية المقدمة لعرضها، في معارض (صورة الأربعين) التي ستقام في 4 مناطق حدودية مشتركة مع العراق؛ وذلك خلال الفترة من 6-17 أيلول الحالي".