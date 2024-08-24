الأربعينية.. العراق يعلن وصول أكثر من 3.3 ملايين زائر خلال 18 يوماً

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، عن إحصائية جديدة بشأن أعداد الزائرين الوافدين الى البلاد خلال 18 يوماً.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ علاء الدين القيسي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "أعداد الوافدين منذ 6 آب 2024 الى غاية 23 آب الحالي عبر 10 منافذ وهي (سفوان، الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، القائم، مطار بغداد، مطار النجف، حاج عمران، باشماغ)، بلغت 3367449 زائراً".

وأضاف أن "أعداد المغادرين عبر هذه المنافذ للفترة المذكورة أعلاه بلغت 2221070 زائراً".

ويستمر تدفق الزائرين من داخل وخارج العراق بنحو متصاعد باتجاه مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين التي تصادف يوم غد الأحد 25 آب 2024