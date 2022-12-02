الأربعاء المقبل.. انطلاق فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب

شفق نيوز/ يشهد معرض بغداد الدولي الأسبوع المقبل انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض العراق الدولي للكتاب للفترة 7 - 17 كانون الأول 2022، برعاية مؤسسة "المدى للإعلام والثقافة والفنون" وبالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة.

وقالت زهرة الگيلاني مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، إن "المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 350 داراً للنشر عراقية وعربية، من 20 بلداً، وستحمل الدورة الثالثة للمعرض اسم هادي العلوي (1932 - 1998)، وهو مفكر ومؤرخ ولغوي عراقي تم اختياره نظراً لدوره في الاهتمام بالبحث والدراسة بالنهضة العلمية الحديثة العربية والإسلامية ولتفرده بين المثقفين المعاصرين له من العراقيين والعرب بأفكاره حول الشرق".

وأكدت الگيلاني أن "المعرض سيشهد كذلك اقامة عدد من الفعاليات والجلسات الفكرية والثقافية التي سيساهم فيها مثقفون وكتاب من العراق والدول العربية، وجلسات شعرية، وحفلات توقيع كتب، وحفلات فنية متنوعة".

وأشارت الگيلاني إلى أن "الهدف من إقامة مثل هكذا معارض هو تعزيز المساهمة في إشاعة عادة القراءة وتداول الكتاب وتيسيره بكل الوسائل لاغناء الحركة الثقافي ونشطائها، معتبرةً المعرض هو رافداً من روافد الثقافة وملتقى لتبادل الأفكار والرؤى الثقافية والاجتماعية والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب ونتاجاتهم الفكرية".