الإدعاء العام يخاطب النزاهة بشأن شبهات فساد في "إطعام الجنود"

شفق نيوز/ وجهت رئاسة الادعاء العام العراقي، كتاباً رسمياً الى هيئة النزاهة، بشأن ملف "إطعام الجنود" في وزارة الدفاع.

وجاء في الكتاب الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "إشارة إلى كتاب مجلس النواب / مكتب عضو مجلس النواب هادي حسن السلامي المرقم (65) في ۲۰۲۲/۲/14 مع مرافقاته قرص (CD)، إعلامنا عن نتيجة الإجراءات القانونية المتخذة في القضية موضوع بحث الكتاب أعلاه والخاصة بالفساد الموجود في عقد بدل الأرزاق ( إطعام الجنود ) في وزارة الدفاع".

وكان النائب السلامي وجه سؤالاً برلمانياً الى مكتب وزير الدفاع العراقي وجاء فيه، "استنادا الى المادة (61 سابعة /ا) من الدستور، والمواد (15) و (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي يرجى الاجابة على الأسئلة البرلمانية التالية:

1- ما هو العدد الكلي للضباط والمنتسبين وطلبة الكليات العسكرية التابعة لوزارتكم ؟

2- ما هو مقدار المبالغ المالية الشهرية التي يتم استقطاعها من الضباط والمراتب والطلبة عن الاطعام ؟

3- ماهي اسماء الشركات التي تقوم بتزويد ابناء القوات المسلحة بالطعام للاعوام ۲۰۲۱-۲۰۲۲؟

4- ماهي اسباب الغاء نظام البديل ؟