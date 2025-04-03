الأحوال المدنية: السبت المقبل مخصص لتسليم البطاقات الوطنية في بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة العراقية، يوم الخميس، أن دوام يوم السبت المقبل سيكون مخصصاً لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين في بغداد والمحافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف المدير العام اللواء نشأت إبراهيم الخفاجي، تعلن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة الى أن يوم السبت المقبل (5 نيسان/أبريل الجاري) سيكون دواماً مخصصاً لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين وفي أقسام المعلومات المدنية كافة في بغداد والمحافظات".

وأوضحت، أن "الدوام سيكون من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً، لذا نهيب بمواطنينا الكرام التوجه لتسلمها".