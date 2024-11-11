الإحصاء العراقية تحدد موعد الإعلان الأولي لنتائج التعداد السكاني

شفق نيوز/ كشف رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، عن موعد إعلان نتائج التعداد السكاني المقرر إجراؤه يومي العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وقال ضياء عواد لوكالة شفق نيوز، إن الإعلان عن النتائج الأولية للتعداد السكاني في العراق سيكون بعد رفع حظر التجوال، وذلك من خلال مؤتمر صحفي رسمي يترأسه وزير الداخلية.

وأضاف عواد أنه بعد الإعلان الأولي، سيتم تحديد موعد الإعلان الرسمي للتعداد السكاني.

وأوضح أن حظر التجوال يشمل كافة المحافظات العراقية بما فيها إقليم كوردستان، ولن يتم استثناء أي منطقة أو مدينة من هذا الإجراء.

وستجري الحكومة العراقية التعداد السكاني العام خلال يوميّ 20 و21 من الشهر الجاري وسيتم تقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد.

يذكر أن العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، والذي شمل جميع المحافظات، تلاه إحصاء عام 1997 الذي تم دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.