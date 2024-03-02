الأحد.. توقعات بعاصفة ترابية في شمال الأنبار تؤثر على مناطق الفرات الأوسط

شفق نيوز/ توقع متنبئ جوي، يوم السبت، احتمالية عاصفة ترابية تضرب شمال الأنبار يصل تأثيرها إلى مناطق الفرات الأوسط، وذلك بسبب أجواء غير مستقرة وهبوب رياح باتجاهين متعاكسين.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، إن "أجواءً غير مستقرة غدا الأحد تتمثل بهبوب رياح بإتجاهين جنوبي شرقي، وشمالي غربي، مع فرص إثارة الغبار".

وأشار السلامي، إلى "احتمالية تشكّل عواصف ترابية شمال غرب الانبار، وتؤثر مساءً على مناطق الوسط والفرات الأوسط، إضافة لتساقط زخات مطر بمناطق متفرقة من الشمال مع ارتفاع درجات الحرارة".