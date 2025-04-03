الأحد المقبل.. إضراب عام لـ"شريحة مهمة" في العراق

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، يوم الخميس، أن موعد الاضراب العام سيكون يوم الأحد المقبل، ولا رجعة فيه.

وأوضح عضو اللجنة التنسيقية للإضراب علي رحيم، لوكالة شفق نيوز، أن الإضراب يهدف الى تحقيق المطالب المشروعة للمعلمين والمدرسين، مبيناً أن "من أهم المطالب شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمخصصات قدرها 100%".

وأضاف رحيم، أن "المطلب الآخر، يتمثل بشمول المعلمين والمدرسين بمخصصات تحسين المعيشة وقدرها 100 ألف دينار، وزيادة مخصصات المهنية بمبلغ قدره 150 ألف دينار، إضافة إلى رفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار مع رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار أيضا ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار".

مواقف متباينة

بدوره، قال أمين سر نقابة المعلمين العراقيين، نافع الزلزلي، للوكالة إن "النقابة لم تحدد موقفها من إضراب المعلمين والمدرسين حتى الآن"، مؤكداً أن "الهيئة الادارية في النقابة ستعقد اجتماعا الاحد المقبل، لتحديد موقفها من الاضراب، على ضوء القرار الذي يتمخض عنه الاجتماع".

من جانبها، أكدت عضو لجنة التربية النيابية زليخة الياس قدو، دعم اللجنة لـ"مطالب المعلمين والمدرسين المشروعة وتحسين أوضاعهم المعيشية".

وأضافت قدو، خلال حديثها للوكالة، أن "شريحة المعلمين والمدرسين تعد من الشرائح الاجتماعية المهمة، ومن الواجب الاهتمام بهذه الشريحة وتلبية مطالبها المشروعة".

وخلصت عضو اللجنة النيابية، إلى القول إن "توقيت الاضراب غير مناسب بسبب قرب الامتحانات النهائية"، مؤكدة أن "الاضراب سيلحق الضرر بالطلبة".