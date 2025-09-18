جرس المدارس يقرع من سنجار إيذاناً ببدء العام الدراسي في نينوى

شفق نيوز- نينوى

كشف معاون مدير تربية نينوى محمد قبلان، اليوم الخميس ، أن جرس العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 سيُقرع يوم الأحد المقبل من قضاء سنجار إيذاناً ببدء الدوام في مدارس المحافظة.

وقال قبلان لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للتربية أكملت جميع الاستعدادات اللوجستية والإدارية الخاصة بالعام الجديد، من بينها توفير الكتب المدرسية والتواصل مع إدارات المدارس وتجهيز المستلزمات الضرورية".

وأشار إلى أن " هناك خطة مسبقة أُعدّت لتوزيع الملاكات التعليمية وسد النقص عبر العقود والبدائل المتاحة"، مؤكداً حرص تربية نينوى على أن "ينطلق العام الدراسي بسلاسة في جميع الأقضية والنواحي".