الخطوط الجوية العراقية تطلق "جسراً جوياً وبرياً" لإجلاء العالقين عبر السعودية

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم السبت، عن البدء بتنفيذ رحلات "إجلاء استثنائية" للمواطنين العراقيين العالقين في الخارج، إثر تعليق الملاحة الجوية الناجم عن التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرحلات ستنطلق اعتباراً من يوم غد الأحد (15 آذار/مارس) وتستمر حتى الأربعاء المقبل، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن "جهود حكومية عاجلة" لتأمين عودة المواطنين عبر مسارات بديلة.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل قوله إن: "الخطة التشغيلية التي أقرتها خلية الأزمة تتضمن تسيير ست رحلات جوية من مطار (دالامان) في تركيا بواقع رحلتين من القاهرة وأربع رحلات من دلهي تتجه إلى السعودية، تمهيداً لإعادتهم إلى العراق براً عبر منفذ عرعر الحدودي".

وأضاف أن "الخطوط الجوية العراقية وضعت طواقمها الفنية والتشغيلية في حالة استعداد كامل لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم".

ودعا مدير الشركة، المواطنين الراغبين بالعودة إلى مراجعة مكاتب الشركة والسفارات العراقية في القاهرة ودلهي لتسجيل أسمائهم وإكمال إجراءات السفر ضمن رحلات الإجلاء، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لضمان عودة جميع العالقين إلى البلاد بأمان وبأسرع وقت ممكن.