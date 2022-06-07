الأحداث تتصاعد.. إخلاء مبنى البرلمان العراقي خشية "اقتحامه" من متظاهري عقود الكهرباء

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بإخلاء مبنى البرلمان من جميع النواب والموظفين المتواجدين تخوفاً من "اقتحام" متظاهري عقود وزارة الكهرباء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مبنى البرلمان تم اخلائه بالكامل من النواب والموظفين بعد تظاهرات أصحاب قرار 315 قرب المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر أن "أمر الاخلاء جاء خشية على المتواجدين داخل البرلمان من اقتحام محتمل لموظفي العقود في وزارة الكهرباء الذين تظاهروا أمام مبنى البرلمان".

وتصاعدت الأحداث بسرعة أمام مبنى البرلمان بعد خروج المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء في بغداد والمحافظات بتظاهرة أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة فندق الرشيد وتحديداً مقابل مبنى مجلس النواب، وفيما طالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي الذي سيصوت عليه البرلمان غدا، حدثت احتكاكات مع القوات الأمنية اسفرت عن إصابة ثلاثة متظاهرين على الأقل.

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، امس الاثنين، عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة وأنه من اختصاص الموازنة، فيما بيّنت أن وزارة المالية لم ترد على كتابين رسميين من لجنته لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315.