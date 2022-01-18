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الأجواء العاصفة تعطّل دوام المدارس في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-18T15:01:10+0000
الأجواء العاصفة تعطّل دوام المدارس في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقال محافظ بابل حسن منديل في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقرير الانــواء الجـوية، تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".

وكان الخبير بالرصد الجوي صادق العطية، قد توقع هبوب عاصفة ثلجية هي الأقوى من نوعها خلال سنوات، في عدة مدن في العراق.

وقال العطية في تدوينة له، "اعتبارا من ساعات صباح الأربعاء، نحن على موعد مع (اقوى عاصفة ثلجية) لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، والتي ستجتاح العراق من جهة الشمال الغربي وتمتد بعدها نحو مناطق دهوك ونينوى وبعدها اربيل والسليمانية وهي الأكثر تأثرا بالعاصفة الثلجية التراكمية".

وأضاف "متوقع ان تتأثر مناطق واسعة من كركوك والانبار وصلاح الدين وديالى، وربما شمال بغداد بهذه العاصفة الثلجية فجر الخميس".

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