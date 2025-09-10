الآثار العراقية تتصدر قائمة المتحف البريطاني بنحو 170 ألف قطعة

شفق نيوز - بغداد / لندن

تصدر العراق قائمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من القطع الأثرية المعروضة في المتحف البريطاني، وفقًا لبيانات المتحف البريطاني .

وجاء العراق اولا بنحو 164 ألف قطعة أثرية، متقدماً على دول عريقة في التاريخ والحضارات.

وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بـ147,697 قطعة، تلتها مصر بـ119,854 قطعة، فيما توزعت بقية المراتب بين فرنسا (81,980)، تركيا (73,992)، ألمانيا (66,263)، اليونان (64,928)، الصين (58,749)، الهند (52,518) وإيران (50,602).

ويعكس هذا الرقم الضخم حجم الإرث الحضاري الذي يميز بلاد الرافدين، والذي يمتد لآلاف السنين، لكنه يثير في الوقت ذاته جدلاً واسعًا حول قضايا استرجاع الآثار المنهوبة والمطالبة بعودتها إلى موطنها الأصلي.