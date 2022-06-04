الآبار وإنعاش حمرين يبعدان خطر الجفاف والنزوح في ديالى

شفق نيوز/ اكدت ناحية كنعان في ديالى، يوم السبت، زوال مخاطر ومبررات النزوح من القرى الزراعية بعد تأمين الاحتياجات الأساسية من الماء.

وقال مدير الناحية مهدي الشمري، لوكالة شفق نيوز، ان "خطط حفر الآبار في القرى الزراعية التي بدأت منذ أشهر وستنتهي بعد شهر تقريباً، اجهضت مسببات النزوح لعشرات القرى الزراعية في الناحية بسبب الجفاف والعطش وانعدام مصادر المياه".

وأضاف "تم تقديم طلبات رسمية لحفر نحو 120 بئرا للنفع العام في 60 قرية زراعية في الناحية، وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للمياه الجوفية والمباشرة بحفرها تباعاً وعلى شكل وجبات شهرياً في عموم القرى لتأمين ماء الشرب وارواء البساتين وحمايتها من الهلاك".

وأشار الشمري الى ان "إحياء بحيرة حمرين وعودة المياه إليها بإطلاقات من سد دربندخان عزز الإيرادات المائية في كنعان وأبعد خطر الجفاف والعطش خلال الصيف الحالي بشكل نهائي".

ولفت مدير كنعان الى "خطط وإجراءات لدفع المياه الى عموم القرى النائية في الناحية وإزالة التجاوزات ومنح حصص المياه بالتساوي بالتنسيق مع قوات من قيادة عمليات ديالى"، مطمئنا سكان الناحية "بزوال ازمة المياه وشبح النزوح الاضطراري".

واسهمت حكومة اقليم كوردستان باحياء عشرات الوحدات الإدارية في ديالى وانقاذها من خطر العطش والجفاف بعد إطلاق المياه من سد دربندخان في السليمانية باتجاه بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى والتي تحتضر بسبب الجفاف وانعدام الأمطار منذ ثلاث سنوات.

وتعتبر ديالى المحافظة الأكثر تضررا من الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي المنصرم الى جانب نفاذ مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق اخرى.