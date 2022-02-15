اليونيسف و"زين العراق"..  شراكة لتحسين حياة ملايين الأطفال

شفق نيوز / أعلنت منظمة "اليونيسيف" لرعاية الطفولة، التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، توصلها مع شركة "زين العراق" للاتصالات، إلى اتفاقية شراكة للتعاون في مجال دعم حقوق الأطفال في العراق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونوهت المنظمة الأممية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ذلك سيتم عبر اعتماد خطط عمل مشتركة في العديد من المجالات المرتبطة بالأطفال، في التعليم والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والنظافة".

وأوضحت أن "شركة زين، ستعمل على توظيف قدراتها المتميزة وشبكتها الرائدة في مجال الاتصالات إلى جانب خدماتها الرقمية المبتكرة، لتحقيق التواصل مع الشباب والأطفال في العراق، وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المعلومات المهمة والحيوية، فضلا عن الاستماع إلى آرائهم من خلال الدراسات الاستقصائية، التي من شأنها أن تشكل عاملا مساعدا لتطوير وتنفيذ برامج اليونيسف القائمة".

ونقل البيان عن ممثلة اليونيسف في العراق، شيما سين جوبتا، ترحيبها بهذه الشراكة مع زين العراق، والتي من شأنها "تعزيز عمل المنظمة في العراق، وإتاحة الفرصة للوصول الى المزيد من المجتمعات خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها"، مشيرة إلى أن "هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة لتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع زين، بهدف العمل على تحسين حياة الأطفال والشباب في العراق".

ووفقاً لبيان المنظمة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين العراق"، علي الزاهد: "يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة مع اليونيسف، لأنها تمثل امتداداً لمبادرتنا المشتركة وجهودنا في مجال تطوير المستوى المعيشي لأطفال العراق والمجتمع المحلي".

وأضاف الزاهد، أن "زين العراق، تضع برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، على رأس أولوياتها، وستواصل حرصها وسعيها لتوظيف تقنياتها وخدماتها المتقدمة، من أجل تحقيق سلامة وصحة العراقيين، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل منظمة اليونيسف".

وأشار البيان، إلى أن "هذه الشراكة بين اليونيسيف وزين العراق، ستتيح الوصول إلى أكثر من 5 ملايين طفل دون سن الخامسة، ونحو 2 مليون امرأة قريباً، من خلال تعزيز ونشر المبادرات الرقمية المتعلقة بصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال".

وأوضح أن "الانشطة في اطار هذه الشراكة تشمل ايضا 20 مليون شخص من خلال الرسائل القصيرة التي تتضمن نصائح حول التدابير والاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى دعم وتمكين ما لا يقل عن ألف شاب في العراق لتحقيق إمكاناتهم الكاملة من خلال توفير فرص التعلم والمشاركة والتواصل.

ولفت البيان، إلى أن التعاون بين "زين العراق" ومنطمة اليونيسف سيتمحور حول "دعم حقوق الأطفال في العراق، من خلال توفير الدعم المشترك لعدد من المشاريع في مجالات التعليم والابلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية والصحة والتغذية والمياه النظيفة الصحية وتطوير المراهقين وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وحماية الطفل والاندماج الاجتماعي".

وأكد أن "هذه الشراكة ستساهم في تعزيز الوعي والتأثير على السياسة العامة لجهات متعددة، بما في ذلك المجتمع المدني والحكومات وقطاع األعمال والمجتمع بشكل عام، كما سيتم العمل على تنفيذ هذه الشراكة من خلال الاعتماد على دور زين وموقعها الريادي وتأثيرها في مجالات التواصل والتسويق وابتكاراتها في توفير منتجات وخدمات الاتصال، إلى جانب الاستفادة من خبرات منظمة اليونسيف في مجال تنظيم البرامج الخاصة بالاطفال والشباب".