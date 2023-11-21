"اليونيسف": زواج أكثر من 5000 فتاة قاصر في غضون عام واحد بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان منى ياقو، يوم الثلاثاء، افتتاح قسم الأطفال في الهيئة بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" الدولية.

وقالت ياقو في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نفتتح قسم الأطفال في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع اليونيسف، من خلال قاعدة بيانات توزع الأطفال حسب المستويات التعليمية والاجتماعية والصحية"، مضيفة أنه "سنعمل بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الأخرى على حماية حقوق الأطفال، وسنهتم بالأطفال الذين هم مع أمهاتهم في الإصلاحات".

وأعلنت رئيس الهيئة عن احصائية لليونيسف خاصة بالعراق "تسعة من كل 10 أطفال خارج المدرسة، و7٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما يعملون، والعراق يحتل المرتبة 154 من أصل 156 دولة تحدث فرقا بين الجنسين".

وأضافت أنه "وفقاً لإحصائيات المحاكم، تتزوج واحدة من كل أربع فتيات، كما تم تزويج 5129 فتاة تحت سن 18 عاماً في غضون عام واحد".

وتابعت أن حماية الأطفال في إقليم كوردستان دون المطلوب، مشيرة إلى تزايد العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال يوميا، في حين يعتبر الأطفال طبقة ضعيفة من المجتمع ويتعرضون لمزيد من الأذى في الإقليم.

وفي العام 1954 أُعلن يوم الطفل العالمي باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

وتأريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر مهم لأنه اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل . في عام 1959، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللإتفاقية المتعلقة بها.