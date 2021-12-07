اليونيسف تطلق مناشدة عالمية لمساعدة أطفال العراق

شفق نيوز/ اطلقت منظمة اليونيسف، يوم الثلاثاء، مناشدة عالمية لجمع اكثر من تسعة مليارات دولار لتأمين احتياجات الاطفال المتأثرين بالنزاعات وازمة المناخ ووباء كورونا، مبينة ان هذه المساعدات ستخدم نحو مليون عراقي أغلبهم من الاطفال.

وقال المنظمة الاممية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان المناشدة تهدف الى جمع 9.4 مليار دولار امريكي للوصول إلى اكثر من 327 مليون انسان، بضمنهم 177 مليون طفل، ممن تأثروا بالأزمات الانسانية الناجمة عن جائحة كورونا في مختلف انحاء العالم.

وتعدّ هذه المناشدة أكبر من سابقتها للعام الماضي بنسبة 31% في ظل تواصل الحاجات الانسانية.

وقالت المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف هنريتا فور "ثمة الملايين من الأطفال في شتى انحاء العالم يعانون من تأثير النزاعات، وتقلبات الطقس المتطرفة، والأزمة المناخية. وبينما تشارف جائحة كورونا على عامها الثالث، تفاقمت محنة هؤلاء الاطفال مع تعثر الاقتصادات وتزايد وتيرة الفقر وعدم المساواة".

واضافت "وكما هو الحال دائما، فإن الأطفال الذين ما برحوا يعيشون في الأزمات هم الأكثر تضررا، وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة".

وبينت فور "في العراق، وكجزء من المناشدة، تطلب اليونيسف مبلغ 52.2 مليون دولار أمريكي لعام 2022 لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة والحادة للأطفال والأسر الضعيفة المتأثرة بعدد من المواقف الإنسانية، بما في ذلك الأزمات الطويلة الناجمة عن الصراعات و انعدام الاستقرار السياسي وموقف جائحة كورونا".

واشارت الى ان المبلغ المطلوب للعراق سيدعم برامج أساسية لخدمة مليون شخص، من بينهم 780 ألف طفل خلال عام 2022.

وطلبت المنظمة اكثر من 11 مليون دولارا أمريكيا لعام 2022، ومبلغاً آخراً بنفس المقدار لعام 2023 من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين العاجلة، وحاجات المجتمعات المضيفة الضعيفة في العراق، مع المساعدة في التخفيف من الآثار السلبية المتواصلة لجائحة كورونا. ومن شأن هذه المناشدة أن تصل بيد العون إلى 115 ألفاً و113 لاجئ سوري في العراق، من بينهم 72 ألفاً و669 طفلا.