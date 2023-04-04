اليونيسف تحصي اصابة ومصرع 16 طفلا عراقيا جراء ذخائر غير منفلقة في 2023

شفق نيوز/ أعلنت اليونيسف تضرر 16 طفلا عراقيا بذخائر غير منفلقة في سبع حوادث الشهور الثلاثة الأولى من عام 2023 فقط، مشيرة إلى أن من بينهم قرابة 80% من الأولاد الذكور.

وذكرت اليونيسف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في مكافحة الألغام، أعربت اليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) عن قلقهما الكبير لأن الأطفال ما زالوا عرضة لمخاطر الأسلحة المتفجرة في العراق. ففي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 لوحدها، تضرر 16 طفلاً من الذخائر غير المنفجرة (قتل أربعة من بينهم وتشوه 12 آخرين) في سبع حوادث، وكان ما يقرب من 80 % من الضحايا من الأولاد الذكور".

واضاف البيان؛ أن "هذا الاتجاه يدل على استمرارية مأساوية لما كان عليه الأمر عام 2022 ، حيث تسببت الأسلحة المتفجرة بمقتل 38 طفلاً وتشويه 47 طفلًا. وعلى الرغم من جهود اليونيسف للمناصرة في العام الماضي لوضع حد لهذه الممارسات، من خلال دعم الإعلان السياسي لتعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، إلا أن أرقام العراق تبيّن كيف أن النزاعات ما زالت تؤثر على الأطفال حتى بعد سنوات من انتهاء تلك النزاعات".

ونقل البيان عن شيما سين غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق قولها: "إن هذه الأرقام مقلقة للغاية بالنظر إلى الإرادة والجهود التي تبذلها حكومة العراق وشركائها لضمان حماية الأطفال من الأسلحة المتفجرة". وأضافت قائلة: "يجب على أصحاب المصلحة المحليين والدوليين بذل المزيد من الجهود لتحقيق عراق خالٍ من الأسلحة المتفجرة الآن. إن التوعية بمخاطر الألغام والذخائر المتفجرة لا يمكن أن تنتظر".

وأكد البيان؛ أن اليونيسف تواصل العمل مع الشركاء، بما في ذلك مديرية مكافحة الألغام في حكومة العراق، ووكالة مكافحة الألغام في إقليم كوردستان العراق، لزيادة الوعي وزيادة السلامة للأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم في المناطق الشديدة التلوث. ففي العام الماضي فقط، تم الوصول إلى 28031 طفلاً و 8303 بالغين من خلال التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.

وبغض النظر عن مكان استخدامها، فإن الأسلحة المتفجرة تعرض حقوق الطفل الأساسية للخطر. لذا تدعو اليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق الحكومات إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، ورفع الأصوات لحماية الأطفال في جميع أنحاء العالم من النزاعات، بحسب البيان.