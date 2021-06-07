"اليونسكو" تنعي المعماري الفائز بمسابقة إعادة بناء جامع النوري

شفق نيوز/ نعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، الاثنين، الدكتور صلاح هريدي، رئيس فريق التصميم الفائز في مسابقة اليونسكو الدولية لإعادة إعمار وتأهيل جامع النوري في الموصل.

وقالت اليونسكو في تغريدة إنها تلقت "ببالغ الحزن والأسى" نبأ وفاة هريدي.

وتمكن هريدي، وهو أستاذ قسم العمارة في جامعة الفنون الجميلة في الإسكندرية، من الفوز بجائزة أفضل تصميم في مسابقة اليونسكو من بين 123 تصميما متنافسا حول إعادة ترميم جامع النوري في الموصل.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الراحل توفي أول أمس السبت بعد "صراع مع المرض".

وقال موقع "الوطن" المصري إن هريدي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا، بعد أقل من شهرين على فوزه بالجائزة.

وقالت اليونسكو، في أبريل الماضي إن "المشروع الفائز سيعمل على إدخال تحسينات ملحوظة على قاعة الصلاة، وذلك على صعيد استغلال الإضاءة الطبيعية وإيجاد أماكن واسعة مخصصة للنساء ولكبار الشخصيات، بحيث تتصل القاعة الرئيسية بمساحة مفتوحة نصف مغطاة، يمكن استخدامها كمكان للصلاة".

كما يتضمن المشروع الفائز أيضا إنشاء حدائق مسوّرة تحاكي البيوت والحدائق التاريخية التي كانت قائمة حول قاعة الصلاة قبل تعديل تصميمها في عام 1944.

وحصل هريدي على جائزة الدولة المصرية للعمارة في عام 2007، وهو يرأس مجموعة Heads المعمارية المصرية.