اليونسكو تعلنها.. جامع النوري الكبير سيفتتح العام المقبل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة اليونسكو، يوم الأربعاء، وصول العمل في إعمار الجامع النوري الكبير ومئذنة الحدباء إلى 80%، متوقعة انجاز العمل العام المقبل.

وقال مصطفى الزيواني - أحد المهندسين المشرفين على المشروع التابعين لمنظمة اليونسكو - لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في المئذنة وصل إلى الحلقة السادسة من بين 7 حلقات"، مبيناً أن ارتفاع المئذنة سيكون نحو 50 مترا كما كان في السابق، وأن نسبة الانجاز في العمل بالمئذنة يقترب من الثمانين بالمئة".

وبحسب الزيواني، فمن المقرر إنجاز العمل وافتتاح الجامع النوري خلال العام المقبل، لافتا إلى أن العمل ينفذ من قبل منظمة اليونسكو وبتمويل من الإمارات، وبإشراف من مفتشية تراث وآثار نينوى، وديوان الوقف السني.

ويعد جامع النوري من مساجد العراق التاريخية بناه نور الدين زنكي عام 1172م، يقع في الساحل الغربي للموصل، وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة الجامع الكبير، كما يُعتبر ثاني جامع يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، وأعيد إعماره مرات عدة كانت آخرها عام 1944م.

وفي عام 2014، أعلن من على منبره في يونيو/حزيران من العام نفسه، زعيم داعش أبوبكر البغدادي "خلافته المزعومة"، وفي حزيران 2017 وخلال تقدم القوات العراقية لتحرير المنطقة فجر داعش منارته الحدباء.