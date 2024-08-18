اليوم.. 15 مدينة عراقية ضمن أعلى درجات حرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت 15 مدينة عراقية، اليوم الأحد، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية جدولاً يضم 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب الجدول، تصدرت مدينة البصرة وتحديدا حي الحسين في أقصى جنوب العراق القائمة بتسجيلها أعلى درجة حرارة في العالم بلغت 50.5 درجة مئوية، تليها في المرتبة الثانية مدينة الأهواز في إيران بدرجة حرارة 50.4 درجة مئوية.

وجاءت مدينة العمارة، (مركز محافظة ميسان) في جنوب العراق أيضا ضمن المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 50.4 درجة مئوية، ومن ثم منطقة مطار البصرة الدولي أقصى جنوب العراق في المرتبة الرابعة بنفس درجة الحرارة 50.4 درجة مئوية.

وأظهر الجدول أيضاً مدينة عبادان في إيران، فجاءت خامساً بدرجة حرارة بلغت 50.2 درجة مئوية، ثم منطقة "صافي آباد دزفول" في إيران في المرتبة السادسة حيث سجلت درجة حرارة 50.2 درجة مئوية، بينما سجل مطار الكويت الدولي في الكويت المرتبة السابعة بدرجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية.

وحلت مدينة الناصرية جنوب العراق ثامناً بدرجة حرارة 50 درجة مئوية، تلتها مدينة الدمام في السعودية تاسعاً بدرجة حرارة 49.7 درجة مئوية.

وفي المرتبة العاشرة جاءت منطقة الفاو أقصى جنوب العراق بدرجة حرارة 49.3 درجة مئوية، تلتها منطقة الرفاعي في محافظة ذي قار جنوب العراق في المرتبة الـ11 بدرجة حرارة 49.3 درجة مئوية، كما سجلت السماوة مركز محافظة المثنى أقصى جنوب العراق المرتبة الـ12 بدرجة حرارة 49.3 درجة مئوية، وتلتها منطقة "الكوت الحي" مركز محافظة واسط العراقية بالمرتبة الـ13 بدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة مئوية.كما حلت مدينة علي الغربي في محافظة ميسان جنوبي العراق في المرتبة الـ14 بدرجة حرارة 48.7 درجة مئوية، وأخيراً، حلت منطقة بدرة في محافظة واسط وسط العراق في المرتبة الـ15 بدرجة حرارة 48.5 درجة مئوية.