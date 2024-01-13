اليوم والليلة.. أمطار في العراق وثلوج بجبال كوردستان

شفق نيوز/ تشير التوقعات الجوية، إلى هطول أمطار متفرقة الشدة في مناطق من العراق سيما الشمالية منها، مع سقوط ثلوج على مرتفعات إقليم كوردستان.

وقال الراصد الجوي صادق عطيه، في منشور له على مواقع التواصل، إن "السحب تتواجد صباح اليوم السبت في أجواء مدن شمال ووسط وغرب البلاد".

وأضاف، إن "فرص توقعات الامطار في عموم مدن الشمال تستمر اليوم والليلة"، مشيراً إلى "تحذيرات من الغزارة في مناطق شمال اربيل وشمال السليمانية ودهوك".

وتوقع عطيه، "اشتداد الهطول ما بين عقرة وقلعة دزه خلال الليل".

كما توقع كذلك "استمرار فرص الهطول اليوم في ديالى وشمال الأنبار وصلاح الدين، وربما تشمل قطرات خفيفة متفرقة مناطق من العاصمة بغداد".

ولفت إلى "هطول ثلجي يشمل المرتفعات الجبلية في كوردستان، وتزداد كثافته ليلاً".

وتشير توقعات مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، إلى هطول أمطار في عموم مناطق الإقليم وتساقط ثلوج على الجبال خلال الايام المقبلة.