اليوم الأول.. حملة المكافحة تقتل 84 كلباً سائبا في الناصرية

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة اليوم الأول من حملة مكافحة الكلاب السائبة مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحملة في يومها الأول تمكنت من القضاء على 84 كلباً سائبا في منطقتي حي اور والمنصورية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "الفرق تمكنت من دفن 68 كلبا سائباً لغاية الآن من بين الكلاب التي تم القضاء عليها، حيث ستواصل الفرق المختصة حملتها من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تسبب برعب لأهالي مناطق مركز المحافظة".

وأفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار في 15 حزيران الحالي، بأن "كلباً سائباً هاجم عدد من الأطفال بمنطقة حي اور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتسبب باصابة 11 طفلا بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، ان " الاهالي نقلوا أولادهم للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما طوقت القوات الامنية منطقة الحادث وقامت بقتل الكلب السائب".