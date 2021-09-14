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"اليوميون" يغلقون هيئة تقاعد البصرة وتظاهرة للمفسوخة عقودهم في كركوك (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-14T10:13:01+0000
"اليوميون" يغلقون هيئة تقاعد البصرة وتظاهرة للمفسوخة عقودهم في كركوك (صور)

شفق نيوز/ تظاهر اليوم الثلاثاء، عدد من موظفي الأجر اليومي في محافظة البصرة  ضمن 30 ألف درجة وظيفية المنسبين لفرع هيئة التقاعد الوطنية بمحافظة البصرة للمطالبة بتحويلهم الى عقود وزارية وصرف مستحقاتهم.

وقال عدد من المتظاهرين لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن عددهم يبلغ  أكثر من 600 موزعين على جميع الأفرع في المحافظة مبينين عدم استلامهم مستحقاتهم المالية كاملة عدا ثلاثة أشهر فقط من عام 2019.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المتظاهرين قاموا بإغلاق هيئة التقاعد في البصرة أبوابها ولم تستقبل المراجعين لحين تلبية مطالبهم.

وفي كركوك؛ تظاهر عدد من المفسوخة عقودهم على نظام ( بترو دولار) بمعية مجموعة شام التي تعنى بالحقوق المدنية، أمام مبنى المحافظة.

وطالب المتظاهرون بإعادة التعاقد معهم، مشيرين إلى أن عددهم الكلي يبلغ 7 آلاف متعاقد.

وتشهد العديد من مدن العراق تظاهرات شبه يومية للمطالبة بالتعيين او صرف مستحقات لهم بذمة الحكومة.

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