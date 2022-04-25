"اليس منكم استشاري رشيد".. مربو الدواجن يحتجون امام حكومة بغداد

شفق نيوز/ تجمع المئات من مربي الدواجن الذين قدموا من عموم المحافظات العراقية، اليوم الاثنين، ليتظاهروا امام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد والمطالبة بدعمهم بمستلزمات الدواجن وإيقاف قرار الاستيراد "العشوائي" الذي تسبب بضربات اقتصادية وخسائر جسيمة للمربين والمنتج الوطني.

وقال احد المتظاهرين (محمد حسين الجادري) لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات تأتي بعد الخسائر الجسيمة للمزارعين التي سببتها السياسات الحكومية الخاطئة في إدارة ملف تربية الدواجن، وما سببه الارتفاع الكبير لاسعار الدولار التي تسببت بدورها بارتفاع أسعار الاعلاف بنسب مخيفة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الاعلاف من 450 الف دينار للطن الواحد إلى اكثر من مليون دينار وسط غياب للحلول والمعالجات الحكومية منذ عام ونصف.

وأكد الجادري، أن قرار الحكومة العراقية الأخير بفتح استيراد منتجات الدواجن "البيض واللحوم " وبدون قيد او شرط ومن جميع المنافذ تسبب بكوارث اقتصادية واضرار معيشية جسيمة لا يمكن تداركها ومعالجتها.

ودعا الجادري، "نقلاً عن المتظاهرين"، الحكومة ووزارة الزراعة الى انقاذ المربين من الكوارث والتبعات السلبية الوخيمة جراء ضرب المنتج الوطني وتحييده والذي يحقق اكتفاء ذاتياً في عموم المحافظات بدلاً من استيراد منتجات اقل جودة من المنتجات الوطنية.

كما طالب بدعم مربي الدواجن بالاعلاف وباسعار مدعومة ورمزية اسوة بدول الجوار لانقاذ ثروة اقتصادية مهمة من الاندثار وفقدان ملايين الاسر العراقية لمصادر قوتها المعيشي.

وتابع، أن مربي الدواجن يواجهون مشاكل والتزامات مالية كبيرة جراء المديونية للشركات والمكاتب الاهلية المختصة ببيع منتجات ومستلزمات الدواجن، مشدداً على ضرورة وضع خطط وسياسات ناجعة تحقق مردوادات اقتصادية للبلاد بشكل عام ولشريحة مربي الدواجن بشكل خاص.

ورفع المحتجون، يافطات خطت عليها مطالبهم وبشعارات بينها "البطالة ستدمر البلد، ارحموا قطاع الدواجن، اليوم نتظاهر وغداً نعتصم، أليس منكم استشاري رشيد".