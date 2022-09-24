"اليخت السياحي".. قصة عراقي نقل تجربته البحرية الى محافظة صلاح الدين

شفق نيوز/ على شواطئ نهر دجلة وفي "كورنيش" قضاء الضلوعية، جنوبي صلاح الدين، تتجمع عشرات الأسر لانتظار ركوب اليخت السياحي العائم في نهر دجلة الذي نفذه المواطن ناظم العبيدي بعد استحضار تجربة خبرته من الاغتراب في المغرب العربي، فيما يكشف عن مشروع جديد بسعة أكبر.

ويروي العبيدي لوكالة شفق نيوز قصة المشروع السياحي قائلا إن "هذا المركب أصبح حديث الساعة في صلاح الدين والمحافظات المجاورة"، مبينا أنه "نقل فكرة إنشاء اليخت الذي يسع 150 راكبا خلال سنوات الاغتراب واستحضر المواد الأولية الى جانب خبرته في تصنيع المحركات الرصينة".

ويبين العبيدي أن "إنشاء وتنفيذ مثل هذا اليخت السياحي غالبا ما تخرج من نتاج عقول علمية عالية واصحاب تجارب كثيرة، فيما لم أتعدى الشهادة الإعدادية"، لافتا الى أن "المواهب والخبرات أثمرت عن ولادة مشروعي الأول من نوعه في صلاح الدين وعموم المحافظات العراقية".

العبيدي يكشف أيضا "عن الشروع بمشروع بناء يخت آخر سعة 400 راكب وبمواصفات عالية لاستيعاب السياح والعوائل في صلاح الدين والمحافظات الاخرى"، معتبرا اليخت السياحي "مشروعاً اقتصادياً رائداً".