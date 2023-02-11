الياسري توجه بتحقيق فوري وعاجل بتعيين 4 أشقاء في وزارة الاتصالات

شفق نيوز/ وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم السبت، بتحقيق فوري وعاجل حول تعيين 4 أشقاء بوزارة الاتصالات.

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الياسري وجهت بتحقيق فوري وعاجل في كيفية قبول أربعة اخوة أشقاء في معهد الاتصالات خلال السنوات الماضية وتخرجهم كأوائل على المعهد وكيفية تعينهم في الوزارة".

وأضاف، "سيتم اعلان نتائج التحقيق الى الرأي العام فور اكتمالها".

وأظهرت اليوم السبت، بيانات صادرة عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، تعيين 4 أشقاء في وزارة الاتصالات.

من جانبه، أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، توضيحا بشأن تعيين أربعة اشقاء دفعة واحدة في وزارة الاتصالات.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي محمود التميمي والأعضاء يؤكدون حرصهم التام على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون في تعيين الذوات المشمولين بقانوني (67،59) وفق الدرجات المستحدثة لهذين القانونين، ونظراً للتساؤلات والاستفهامات التي ضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الجهات الإعلامية حول تعيين ( أربعة أخوة من عائلة واحدة ) على ملاك وزارة الاتصالات وهم كل من:

إبراهيم صفاء محمد علي – الأول على دفعة 2017

محمد صفاء محمد علي – الثالث على دفعة 2017

آسيا صفاء محمد علي – الأولى على دفعة 2020 مريم

صفاء محمد علي- الأولى على دفعة 2021".

وتابع، " يود أن يبين أن جميعهم من الأوائل وجميعهم خريجو معهد الاتصالات والواردة بياناتهم من الجهة التي تخرجوا منها ولسنوات مختلفة وبأقسام مختلفة".

وقال، "كما أن درجتهم الوظيفية حاكمة بالتعيين على وزارة الاتصالات، لذلك فإن المجلس قام بتعيينهم إستناداً إلى المادة( 1) من قانون (67)، فضلاً عن عدم وجود مانع قانوني يحول دون تعيينهم كونهم جميعا مشمولين بالقانون أعلاه". وأكد، المجلس "التزامه التام بمبدأ العدالة والشفافية وانتهاجه نهج الاستحقاق الوظيفي وفقاً لمحددات القانون وسيبقى المجلس على نهجه هذا".