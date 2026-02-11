اليابان تنعى باحثة عراقية.. "أنهت أطروحتها قبل وفاتها"

شفق نيوز- بغدادأعربت سفارة اليابان في العراق، يوم الأربعاء، عن حزنها لوفاة الطالبة العراقية في جامعة هيروشيما، الآنسة معاد حسين آل جمعة، إحدى الحاصلات على منحة الحكومة اليابانية (MEXT).

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفقيدة حصلت على درجة الماجستير من جامعة هيروشيما، وواصلت مسيرتها الأكاديمية كباحثة دكتوراه"، مشيرة إلى أنها "أتمت مؤخراً مناقشة أطروحتها بنجاح، وكانت تستعد لتخرجها الرسمي الشهر المقبل".

وأضاف البيان أن "تفانيها وموهبتها ومثابرتها كانت مصدر فخر للعراق، ومثالاً مهماً على أواصر الصداقة والروابط التعليمية بين اليابان والعراق".

وتقدمت سفارة اليابان في العراق تعازيها إلى عائلة الفقيدة وأحبائها وزملائها وكل من عرفها"، كما أعربت عن صادق "مواساتها لجامعة هيروشيما وللأوساط الأكاديمية التي آلمها هذا المصاب".